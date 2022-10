Feldi Eboli, Samperi vuole di più: «Va migliorata la finalizzazione»

L'importante vittoria nel derby contro un'agguerrita Sandro Abate Avellino. Una classifica che vede la Feldi Eboli restare agganciata alla vetta. Ma per il tecnico delle volpi Salvo Samperi è emerso qualche dettaglio da correggere anche nel vittorioso match di ieri sera.

«Sicuramente è stata una vittoria importante, visto che un derby è sempre una gara particolare. Per 10-15 minuti del primo tempo abbiamo giocato con una grande intensità, così come proviamo tutta la settimana. Ma possiamo e dobbiamo pretendere ancora di più in fase di finalizzazione. Sono fiducioso che anche questo aspetto migliorerà».

Nella ripresa la Feldi è stata costretta a serrare le fila sulle situazioni difensive col portiere di movimento per gli avversari. Praticamente per oltre metà frazione la Sandro Abate ha tentato la carta del powerplay, trovando però una difesa ermetica da parte delle volpi. «I ragazzi hanno difeso molto bene per almeno 12 minuti e sicuramente c’è già un’intesa importante, frutto del lavoro che abbiamo fatto già lo scorso anno con questo gruppo».