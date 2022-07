Feldi Eboli, un nuovo talento baby: firma Pieri, rinnovano Pesk e Glielmi

La Feldi Eboli si assicura un giovane talento italiano già arrivato nel giro della Nazionale maggiore di calcio a 5. Firma infatti Nicolò Pieri, classe 2002, centrale difensivo mancino che proviene dall'Aposa. In azzurro ha collezionato anche esperienze con l'Under 19, con cui disputerà i prossimi Campionati Europei.

«Credo che la Feldi sia il posto giusto per me per migliorare tecnicamente e tatticamente, ma anche crescere come persona». Pieri s'è detto anche pronto a mettersi in gioco «con atleti di alto livello. Giocare la Champions League è un sogno che ho fin da bambino e non vedo l’ora di iniziare».

Da un giovane in arrivo a un giovane confermato. Il portiere Samuele Glielmi indosserà ancora la maglia delle "volpi" in questa stagione, completando con Dalcin e Pasculli il trittico di estremi difensori a disposizione del tecnico. Un'altra conferma importante in casa Feldi, tenendo conto dei numeri espressi dal ventenne portiere.

Un altro anno a Eboli anche per Pesk, bomber della squadra nella passata stagione con 20 gol tutti realizzati nella stagione regolare. Brasiliano classe 1988, ha militato in carriera con le maglie di Carlos Barbosa, Concordiense, Sao Paulo, Intelli, Sao Caetano, Jaragua Futsal.