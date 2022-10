Feldi Eboli a valanga sullo Zalgiris: volpi nell'olimpo del futsal europeo

Tre vittorie su tre nel girone, primato e qualificazione alla fase élite di Futsal Champions League. La Feldi Eboli batte il Kauno Zalgiris nel match decisivo per l'accesso al turno successivo della Coppa dei Campioni di calcio a 5, entrando nell'olimpo del futsal continentale.

Un'impresa costruita con pieno merito dai ragazzi di Salvo Samperi, che rifilano un sonoro 2-7 ai padroni di casa chiudendo a punteggio pieno il gruppo di qualificazione. Le doppiette di Guilhermao e del solito Luizinho a completare il tabellino coi centri di Braga, Venancio e Fantecele hanno annientato lo Zalgiris, in partita per un tempo e poi annichilito sul parquet di casa.

Un nuovo capitolo nella storia del calcio a 5 nazionale è dunque di marca ebolitana. Giovedì 3 novembre prossimo ci sarà il sorteggio della fase élite: 4 gironi da 4 squadre ciascuno, con gare in programma dal 22 al 27 novembre. Le vincitrici andranno poi a giocarsi tutto nelle finals. Ma intanto la squadra di patron Di Domenico è tra i 16 top club europei, insieme ai campioni in carica del Barcellona, all'Anderlecht, allo Sporting Lisbona e al Benfica.

C'è tempo per fare ipotesi sul girone del prossimo turno. Adesso si fa festa in casa Feldi Eboli, in attesa del rientro in Italia per accogliere l'abbraccio dei tifosi ebolitani ma anche di tutto il movimento del calcio a 5 campano.