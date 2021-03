Fernandez carica il Real San Giuseppe: «Domani con Catania la giusta grinta»

Vigilia dell'ennesimo recupero di campionato per il Real San Giuseppe. I vesuviani ospitano Meta Catania nell'incontro valido per la quarta giornata di Serie A e il coach Julio Fernandez pretende dai suoi il riscatto dopo la sconfitta esterna con la Feldi.

«Quello che è accaduto a Eboli potrà solo far crescere il nostro gruppo, perché ora sappiamo davvero qual è il nostro modo giusto di giocare. Meta Catania è una squadra ben strutturata, ma sono abituato a guardare in casa mia», ha spiegato il tecnico gialloblu.

Fernandez punta il dito sul calo che i suoi hanno avuto nel secondo tempo a Eboli, vanificando un doppio vantaggio fino a quel momento meritato. «Dobbiamo buttar via il rammarico di quella partita e mettere in campo la rabbia che quella sconfitta ci ha portato - ha tuonato il coach dei vesuviani -. Voglio una squadra che metta la giusta cattiveria anche quando non è in possesso palla. Sono fiducioso, ma questo non basta se in campo non riusciamo a dimostrare il nostro valore».

