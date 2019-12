Settanta protagonisti, dai sei ai sedici anni, guantoni indossati e pronti a volare tra un palo e l'altro per il Festival di Natale promosso dal Progetto Uno - Scuola di Portieri Napoli di Massimo Gravina. Tutti il 23 dicembre al Centro Mian di Quarto con la presenza al femminile di Ilaria Caiazzo già Carpisa Yamamay Napoli calcio femminile per un tocco in rosa a dimostrazione che il calcio è sempre di più donna. Ma non solo festa, a Quarto sarà anche l'occasione per far prendere un po' di polvere ai guantoni seguiti da Generoso Rossi trascorsi al Lecce, Siena e Queen's Park Rangers. Un po' di dritte provenienti direttamente dalla serie A. Presa, rialzata, parata in tuffo, uscita bassa, a contrasto, a muro e alta, respinte di pugno, rilanci con i piedi e le mani: questi i gesti tecnici fondamentali che saranno insegnati e rispolverati nella festa natalizia di Massimo Gravina uno dei protagonisti della cavalcata del grande GIugliano in serie C. "Sarà l'occasione per stare insieme e divertirci giocando a pallone nel ruolo che più ci piace - spiega l'ex portiere. Siamo pronti per vivere una giornata emozionandoci e brindare successivamente al Natale con amici e colleghi". © RIPRODUZIONE RISERVATA