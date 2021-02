«Ho accettato questa sfida per vincere il campionato di A2». Nel suo nutrito palmares manca un ultimo tassello, che coincide con l’obiettivo stagionale di capitan Fernando Perugino e compagni. Fuoriclasse, funambolo, fenomeno. Vestirà la maglia azzurra Adriano Foglia, già definito da molti il «Maradona del calcio a 5». Indosserà la numero 81, come il suo anno di nascita.

«Sono molto contento. Il Napoli è una compagine di primo livello e voglio fare bene, tornando ad essere quello di qualche anno fa». L’italo-brasiliano già a disposizione del tecnico Piero Basile. Vero colpo di mercato, il laterale mancino desideroso di iniziare una nuova avventura all’ombra del Vesuvio. «Necessito di stimoli diversi. Spero di ripagare la fiducia di società, staff e giocatori. Ho una voglia immensa di allenarmi e di giocare, una passione per questo sport che va al di là dell’aspetto economico: ho rifiutato offerte estere, soprattutto dall'Indonesia».

Nato a San Paolo, comincia la sua carriera nel Palmeiras. Campione d'Europa, Pallone d'Oro del Futsal, miglior giocatore della Coppa Uefa, tre volte capocannoniere in serie A. E poi scudetti in Brasile e in Italia, titoli nazionali ed internazionali a iosa. «Sono qui far divertire i nostri sostenitori», spiega Foglia, campione del mondo per club con i colori del Magnus Sorocaba, che vanta in bacheca anche l’Intercontinentale.

A dare il benvenuto a nome del club presieduto da Serafino Perugino il direttore sportivo Nicola Ferri. «Adriano Foglia non ha bisogno di presentazioni. Chi ama questa disciplina, sa quello che ha fatto ed è un onore averlo con noi». Trattativa lampo e accordo raggiunto. «Già da qualche anno c'erano stati contatti, poi le circostanze hanno voluto che solo ora ci incontrassimo. Appena abbiamo avuto la possibilità di affondare il colpo, non ci abbiamo pensato due volte e deciso di portarlo in azzurro, per rinforzare il roster», conclude Ferri.

Si prospetta un febbraio intenso con ben 6 gare da disputare. FF Napoli sul parquet mercoledì 10 febbraio (ore 18) contro il Bovalino al PalaCercola. Poi il Messina tre giorni dopo in trasferta, martedì 16 il Regalbuto tra le mura amiche. A seguire il doppio confronto con il Gear Siaz Piazza Armerina: il 20 febbraio nell’inespugnabile fortino riqualificato in occasione delle Universiadi 2019 e il recupero in Sicilia fissato per il 16. Infine l'Orsa Viggiano sabato 27 in Basilicata.

