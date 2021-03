Da Göteborg arrivano gli auguri e i complimenti di Marek Hamsik. Varca i confini nazionali l’impresa firmata dagli azzurri del parquet, investiti da un profluvio di congratulazioni. Sono gli ex capitani del Napoli, lo slovacco di Banská Bystrica, Francesco Montervino, Gennaro Iezzo e Peppe Bruscolotti, a rendere onore alla cavalcata appassionante di Fernando Perugino e compagni. Per celebrare la storica promozione in serie A giungono anche le felicitazioni di Massimiliano Gallo e Peppe Iodice.

C’è da stropicciarsi gli occhi per le 19 vittorie consecutive ma si annuncia un finale elettrizzante di stagione con altre tre gare da disputare in programma. In palio il record di successi in campionato. I ragazzi di Piero Basile (che ha dedicato il trionfo al figlio) saranno impegnati nel Venerdì Santo (2 aprile) al PalaCercola contro il Bernalda (ore 19).

Nel mirino il 20esimo risultato utile e poi l’opera da completare definitivamente con il Taranto in trasferta (sabato 10 aprile) e infine con il Polistena nell’ultima giornata (24 aprile) tra le mura amiche. Un grande traguardo già raggiunto dal club presieduto da Serafino Perugino (nelle foto di Francesco Sollo), che intende stupire ancora. FF Napoli mai domo e mai sazio, nonostante l’assenza di pubblico sulle gradinate.