Sereno e disteso. Clima da capolista per gli azzurri. Alle prese con gli auguri di Natale, in maniera singolare sul parquet, FF Napoli chiude il 2020 in vetta al girone D. Sorridono di gusto e scherzano capitan Fernando Perugino e soci, dedicano parole d’affetto ai tifosi, invitano ad un 2021 carico di speranza per tutti. E allora il tecnico Piero Basile decide di indossare gli abiti di Babbo Natale, tanto da portare in dono palloni e gol. Il direttore generale Pasquale Scolavino ringrazia lo staff, Nicola Ferri auspica l’inizio dei campionati giovanili.

L’infortunato Renzo Grasso saluta i suoi compagni, desideroso di tornare in fretta. Mentre Luca De Simone e Attilio Arillo canticchiano, intonano melodie natalizie. Luis Turmena, Rodolfo Fortino, Marcio Ganho, Vitor Renoldi e Nejc Hozjan si abbracciano compatti sulle note di Feliz Navidad, indossando classici cappelli rossi.

Tempo di spiritualità da trascorrere in famiglia con gli affetti più cari, con un pensiero speciale a chi è impegnato in prima linea negli ospedali e a chi ha dovuto fare i conti con un 2020 di sofferenza. «Auguri ai tifosi del Napoli. Buon Natale e buon anno. Abbiamo un campionato da vincere», conclude fiducioso il presidente Serafino Perugino.

Ultimo aggiornamento: 18:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA