«Tutto alla perfezione». Dritto al punto Piero Basile, per spiegare la 17esima vittoria stagionale. FF Napoli vede la linea del traguardo sempre più vicina. Ultime cinque gare da disputare, con la sola trasferta in Puglia. «Compiuto un altro passo in avanti, si avvicina il nostro obiettivo», rimarca soddisfatto il tecnico azzurro.

«Con il Cataforio partita indirizzata già nel primo tempo (0-6), poi l’abbiamo gestita nella ripresa». Concretezza e approccio giusto, non una novità. Preservati i diffidati capitan Fernando Perugino e Attilio Arillo, lo scugnizzo di Pianura che ha staccato il pass per Euro 2022 con l’Italfutsal di Massimiliano Bellarte.

«Ho concesso a Turmena un minutaggio importante. Fermo due mesi ai box, Luis ha respirato di nuovo il profumo del campo: mi fa piacere anche per il gol». Il laterale classe 1991 a disposizione del gruppo per la volata finale. Servirà la qualità incommensurabile del bomber numero 17 sabato 20 marzo al PalaCercola con il Melilli, poi il 27 Piazza Armerina e ancora Bernalda il 2 aprile. Sfida esterna per il club presieduto da Serafino Perugino il 10 aprile con il Taranto e ultimo atto stagionale tra le mura amiche con la diretta concorrente Polistena, distanziata cinque lunghezze nel girone D.

Ultimo aggiornamento: 17:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA