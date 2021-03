A seguito della sconfitta inaspettata del Polistena nel recupero con Piazza Armerina (5-2), si avvicina prepotentemente il sogno promozione degli azzurri. FF Napoli ad un passo dallo storico traguardo. «Sabato 20 marzo abbiamo il primo match point, anche se non dipende completamente da noi», spiega fiducioso capitan Fernando Perugino. Calabresi seconda forza del girone D, battuti nello scontro diretto a Reggio Calabria il 9 gennaio 2021 (6-7) e con un margine di 6 lunghezze in classifica.

Distacco ampio e difficilmente colmabile. Cinque gare al termine per la capolista, tre per gli inseguitori. «Veniamo da un lungo percorso e ci godiamo il momento. Se non avverrà questo sabato, sarà senza dubbio il prossimo», osserva il centrale difensivo. «Il nostro obiettivo rimane vincere tutte le partite in calendario. Avrà tutt'altro sapore farlo ovviamente con la sicurezza matematica», sottolinea il classe 1996.

Ambiente carico. «E' la prima settimana nella quale siamo al completo, tutti a disposizione per la sfida con il Melilli. Abbiamo addirittura alzato l'asticella negli allenamenti», prosegue il numero 6, favorevole al vaccino anti-Covid. Distrazioni vietate. «Dobbiamo continuare sulla strada tracciata», conclude il figlio d’arte.

Frena i facili entusiasmi il direttore generale Pasquale Scolavino. «Dobbiamo pensare soltanto all’incontro con i siciliani, per dare continuità allo straordinario percorso compiuto dai ragazzi con 17 vittorie consecutive». Niente calcoli, concentrazione massima sul parquet. «Se alla fine i risultati di Cosenza-Polistena e FF Napoli-Melilli ci consentiranno di festeggiare, saremo ben lieti di farlo con ben 4 partite d’anticipo». Manca davvero poco al coronamento dell’impresa. Serie A imminente.

