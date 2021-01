Veleggiar nel mare di inverno. Procede spedita la navigazione di capitan Fernando Perugino e compagni. Sul ponte di comando svettano gli azzurri, instancabili divoratori di vittorie. Forza della natura, imperioso, possente FF Napoli, tanto da cannibalizzare il girone D con l’11esimo successo consecutivo. Insiste il club guidato da Piero Basile alla ricerca della perfezione e della felicità in classifica e sul parquet. Danno la cifra di grandezza e di magnificenza i 33 punti conquistati. Poker al PalaCercola con un doppio Nejc Hozjan, Tiziano Chilelli e Attilio Arillo. Cosenza costretto alla resa (4-1).

Corazzata. Assente per squalifica Luis Turmena, leader della graduatoria marcatori. Quintetto iniziale con Marcio Ganho, Vincenzo Milucci, Perugino junior, Rodolfo Fortino e lo sloveno classe 1996. All’andata finì 2-3 in favore del gruppo partenopeo. Ospiti subito pericolosi con il centrale difensivo Guido Leonardo Grandinetti e il laterale Alejandro Acedo Rodriguez Poti. Sblocca l’incontro con personalità il numero 8. Fucilata dalla distanza di Hozjan e 1-0 dopo 4’43”.

Cambio quadruplo: entrano il pivot mancino Chilelli, Vitor Renoldi, il neo convocato in Nazionale Arillo e Luca De Simone. Due occasioni per l’ex giocatore del Lido di Ostia, incrocio dei pali centrato da Renoldi. La lavagnetta di Basile detta lo schema tattico durante il timeout. Finta Milucci, calcia Fortino, sfiora Arillo. Protesta Leo Tuoto e rimedia il giallo l’allenatore dei calabresi. Non si fa sorprendere Ganho sulla conclusione di Grandinetti. Prova l’allungo lo scugnizzo di Pianura, che supera come birilli gli avversari ma impatta su Leonardo Del Ferraro. Renoldi sciupa il possibile raddoppio, segue il salvataggio sulla linea.

Nella ripresa padroni di casa in rete con Chilelli all’esordio (2-0). Vola nel cielo l’aquila, sana boccata d’ossigeno per i Perugino boys (26’46”). In fiducia gli azzurri colpiscono con lo scatenato Hozjan, che finta a destra, calcia di sinistro. Delizioso 3-0 al 28’09. Non tramortiti, i calabresi reagiscono con Grandinetti (3-1). Rigore trasformato (29’40”), 15esimo gol stagionale e Turmena agganciato.

Continua a macinare gioco il Napoli e ad arpionare il penalty. Si incarica della battuta «Robocop» ma il 38enne pivot calcia fuori (34’32”). La spettacolare parata in tuffo di Ganho precede lo squillo finale di Arillo a 3” dalla sirena, decima realizzazione personale. FF Napoli impetuoso.

