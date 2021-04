«Annata leggendaria. Abbiamo scritto una pagina fantastica tutti insieme, società, staff tecnico e giocatori. Abbiamo realizzato qualcosa di incredibile e solo tra qualche tempo ci capaciteremo di come l’abbiamo fatto. Vinte tutte le partite di campionato, alle quali vanno aggiunte le tre di Coppa Italia. Meritiamo di godere per la grandissima stagione». Bilancio estremamente positivo tracciato da Piero Basile. FF Napoli imbattuto nel girone D e record di vittorie (bene 24). Capitan Fernando Perugino e compagni hanno scritto una pagina indelebile di storia. Nel 2018 Maritime Augusta in serie A2 e nel 2013 il Montesilvano in B avevano vinto le rispettive competizioni ma con un numero inferiore di successi (18).

«Lo sport ripaga. Ho dato tutto per il progetto azzurro», ammette il tecnico di Martina Franca. Primato, promozione anticipata e Coppa Italia al primo anno all’ombra del Vesuvio. «Sono molto orgoglioso, grande è la soddisfazione, non manca un pizzico di rivalsa». PalaCercola fortino inespugnabile e palcoscenico trionfale. Ora c’è una città che vuole respirare la massima categoria.

«La serie A è tutta un’altra storia ma ci faremo trovare pronti. Ogni gara sarà una finale. Il club del presidente Serafino Perugino è organizzato e ben strutturato», spiega Basile. «Anno utile per fare un passo in più e capire dove migliorare. La competitività del presidente e dello staff metterà a disposizione qualche altro giocatore importante, per poter affrontare al meglio la nuova categoria».

L’allenatore pugliese sa di poter contare su un gruppo speciale. «Dobbiamo lavorare e divertirci con la mentalità di poter stupire anche in serie A. Per molti sarà la prima volta, però c’è l’esperienza di chi ha vinto tutto come Rodolfo Fortino e Adriano Foglia. Non vediamo l’ora di ricominciare. Sarà una bella prova». Azzurri proiettati in una nuova dimensione. «Spero che il Napoli di Gattuso e il Milan di Pioli possano qualificarsi alla Champions League», conclude il tifoso rossonero Basile.