Serenità. Clima disteso in casa FF Napoli. La valanga azzurra al PalaVejanum ha travolto e tramortito i lucani. La goleada ai danni dell’Orsa Viggiano ha sortito un duplice effetto: 16esima vittoria consecutiva e allungo in classifica. «Vita facile. Per la prima volta in campionato abbiamo beneficiato di una situazione particolare. Gli avversari di turno hanno dato via tre giocatori in settimana».

Il tecnico Piero Basile ha apprezzato l’esplosività offensiva dei suoi: 11 gol messi a bersaglio e uno soltanto incassato. Spettacolo sul parquet. «Vogliamo provare a vincere tutte le gare», auspica fiducioso l’allenatore di Martina Franca, esortando capitan Fernando Perugino compagni a non fermarsi.

«Pensiamo partita dopo partita». Step by step. Il sogno non più lontano inizia a prendere forma. «Siamo sereni e consapevoli che l’obiettivo è sempre più vicino». In effetti il margine con il Polistena è notevole, molto più di una distanza di sicurezza. Nel girone D il +12 sui calabresi equivale ad una differenza incolmabile, un baratro irrimediabile.

C’è tempo per recuperare anche l’infortunato Luis Felipe Naibo Turmena. «Ci concentriamo al meglio in questi giorni per lavorare. Il match con Bernalda verrà rinviato per le convocazioni di Attilio Arillo e Nejc Hozjan con le rispettive Nazionali», conclude Basile. Cataforio-FF Napoli in programma sabato 13 marzo. Le premesse appaiono decisamente positive e assicurano un finale di stagione esaltante.

