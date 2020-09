Tocchi senza ritocchi. Seduto sugli spalti al PalaCercola, sogna, scruta l’orizzonte, osserva il campo di gara. Congeniale parquet alle sue caratteristiche di bomber. Mancino, al terzo anno in azzurro, classe 1991. Indosserà nuovamente la maglia numero 17 il brasiliano Luis Turmena. A segno 26 volte nello scorso campionato, interrotto dal dilagare del Covid-19.



«Vincere il nostro obiettivo, prendiamoci la serie A», sentenzia convinto il fenomeno del calcio a 5. FF Napoli favorito ma domina la scaramanzia. Letale in area di rigore, devastante e travolgente, veloce quanto imprevedibile. «Gruppo di qualità e con acquisti importanti». Sente la responsabilità di tagliare il traguardo desiderato e rinviato soltanto per cause esterne. Da riprendere e ultimare definitivamente il percorso interrotto.



«Abbiamo fatto una grande stagione, peccato davvero. Potevamo raggiungere la promozione con i playoff», sottolinea Luis. «Chiamarci Napoli è motivo d’orgoglio ed una responsabilità maggiore, ma siamo ben felici di averla. Sappiamo della forza che ha il calcio a 5 napoletano, ma l’obiettivo non cambia». Immutato il suo linguaggio del gol.



Bisognerà convivere con l’emergenza Coronavirus. «Periodo difficile. Sono stato in famiglia. Dobbiamo solo pensare a giocare e guardare con ottimismo al futuro». Al via il nuovo ciclo con mister Basile. «E’ un ottimo tecnico, stiamo dando già tutti il massimo, per arrivare preparati in campionato». Si giocherà a porte chiuse. «Poi la speranza è che si possa vedere nuovamente il pubblico. Se soltanto una piccola parte di chi ama il calcio a 11 a Napoli si dovesse avvicinare alla nostra realtà, ne saremmo ben felici».



Chiedete e vi sarà dato, bussate e risponderà presente Luis Turmena. A suon di gol.

