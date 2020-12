Regalo sotto l’albero. «L’uomo derby» ritorna all’origine. Dal Real San Giuseppe all’ex Futsal Fuorigrotta, attuale FF Napoli. Vincenzo Milucci saluta i gialloblu e ritorna ad indossare l’azzurro. Richiamo troppo forte per il laterale classe 1992, ceduto a titolo definitivo dal club presieduto da Antonio Massa a quello di Serafino Perugino.

«Cercavamo un giocatore italiano di spessore per completare il roster ed abbiamo subito pensato a Milucci sia per le qualità tecniche, sia perché conosce già il nostro spogliatoio», spiega l’operazione di mercato Nicola Ferri. «Sono sicuro che darà un grande contributo per raggiungere l’obiettivo desiderato», ammette il vice di Piero Basile. «È bastata una telefonata per chiudere l’accordo, il suo entusiasmo non l'ha fatto esitare nemmeno un attimo», rivela Ferri.

Un ritorno tra i suoi per il ragazzo di Soccavo. Ancora indelebile il gol del 2-2 segnato in inferiorità numerica ad un secondo dalla fine. Corsa all’impazzata, esultanza singolare. «Bella emozione ritrovare un gruppo in cui mi sono stato benissimo per un biennio», osserva soddisfatto Milucci.

Leader del girone D capitan Fernando Perugino e soci: otto successi in altrettante gare. Vetta solitaria e inseguitori distanziati. «Squadra fortissima, spero di poter contribuire a qualcosa di importante». Napoletanità e senso di appartenenza hanno prevalso sul suo trasferimento. «Giocare per vincere ha sempre il suo fascino», dichiara il 28enne. «FF Napoli è un team ambizioso votato al trionfo», conclude l'ex atleta del Lollo Caffè Napoli.

Ripresa degli allenamenti lunedì 28 e martedì 29 dicembre: doppia seduta mattutina e pomeridiana. Mercoledì 30 e giovedì 31, invece, solo la mattina. Se ne riparlerà nel 2021 con rinnovate motivazioni di gloria.

