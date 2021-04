Amore azzurro. Rinnova la sua fedeltà per il prossimo triennio Attilio Arillo. Il laterale classe 1994 continuerà a vestire la maglia numero 9. FF Napoli del presente e del futuro riparte dalle sue certezze. «Questa è casa mia. Era proprio quello che volevo», asserisce il giocatore napoletano. «E’ stata una stagione fantastica, che speriamo di coronare con un altro trofeo». Dopo la promozione conquistata in anticipo, si punta alla Final Eight di Coppa Italia.

Lo scugnizzo di Pianura ringrazia il presidente Serafino Perugino per la fiducia accordata e la stretta di mano solidifica il rapporto. Intesa rafforzata. «Siamo soddisfatti dell'accordo. 'O lion, -così mi piace chiamarlo-, incarna alla perfezione lo spirito che chiedo in campo. Siamo tutti felici della sua crescita e siamo convinti che in serie A consacrerà definitivamente il suo talento», afferma fiducioso il patron.

Eccezionale il campionato disputato da Arillo con 19 reti realizzate e una infinità di assist sul parquet, tanto da catturare l’attenzione di Massimiliano Bellarte, commissario tecnico della Nazionale, e meritare le convocazioni con l’Italfutsal.