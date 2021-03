Il futuro è adesso. Lecito pensare in grande, legittimo imbastire già la rosa del prossimo anno. Blinda i suoi talenti, conferma i campioni, rinnova i contratti. FF Napoli con lo sguardo lungo e l’intuizione giusta. Fiuto da grande squadra, per architettare un avvenire da protagonista nel panorama nazionale che conta. Continuerà ad indossare la maglia azzurra numero 20 Rodolfo De Araujo Fortino anche il prossimo anno.

Quando il pivot mancino è in campo, tutto diventa facile. Predilige la tecnica, predica calma. Imprime sempre il suo timbro, marchio di fabbrica inconfondibile. Leader trascinatore e silenzioso, che parla a suon di gol. Capocannoniere del girone D in serie A2, il classe 1983 naturalizzato italiano a quota 25 reti in campionato. E l’annuncio del sua permanenza all’ombra del Vesuvio è stata ufficializzata con un video associato ai 25 anni di storia della Frontiers Music srl, casa discografica del presidente Serafino Perugino.

«Sono felice per il rinnovo. Ringrazio per la fiducia il Napoli e il presidente Perugino. Grazie per i tanti messaggi ricevuti. Non vedo l’ora di conquistare la serie A e poi continuare a vincere insieme a questi colori», dichiara soddisfatto il campione europeo, che in carriera si è fatto valere in ogni contesto.

Raggiante il patron partenopeo. «Rodolfo Fortino è un professionista carismatico, esemplare e ancora in grado di fare la differenza». La capolista viaggia spedita verso l'obiettivo. «Sono contento di aver annunciato la sua conferma in concomitanza con un traguardo importante per la mia azienda», osserva Perugino. Semplicità e qualità si fondono. «Con il suo arrivo il nostro gruppo si è arricchito sotto tutti i punti di vista e siamo convinti che la sua presenza sarà sempre un valore aggiunto sul parquet», conclude il numero uno del Napoli. Musica e gol binomio perfetto.

