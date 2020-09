Ultimo aggiornamento: 22:30

Fumogeni e tifosi.pronto a ripartire con l’affetto dei sostenitori azzurri e con una marcia in più. La voglia di inseguire il sogno che è stato solo rimandato passa anche dalla metodologia peculiare messa in campo da, il nuovo preparatore atletico della società partenopea.«Più forza per tutti». Non uno slogan elettorale ma un programma specifico. Capitane compagni intendono presentarsi ai nastri di partenza tirati a lucido e lasciarsi alle spalle l’immobilità del confinamento. Ecco allora una strategia mirata, volta a migliorare le prestazioni sul parquet e innalzare il benessere psicofisico del team.Costruire la nuova stagione 2020-2021. Alzare l’asticella non è il solito modo di dire ma il desiderio di perfezionare una realtà già competitiva, aggiungendo quel «magis» che completa il tutto.Dallaalla nuova avventura targata. Solita grinta pere linea concertata con il tecnico. Primi test e prime indicazioni. «Chi mi conosce, mi definisce alla costante ricerca deldell’allenamento. Per quanti risultati positivi possa raccogliere, sento di poter dare un contributo sempre maggiore a chi si rivolge a me solo continuando a lavorare in trincea e a studiare con costanza». Premesse chiare e precise.Tante esperienze maturate in lungo e largo. «Ho girato il mondo e lavorato con culture completamente diverse dalla nostra, credo nella condivisione e nel lavoro di squadra», ammette convinto De Michele. Passaporto sempre pronto:. In contatto e in sinergia con allenatori italiani, argentini, brasiliani, russi, statunitensi, asiatici.Studio, applicazione, divulgazione. Pioniere e fondatore di «», quello di Claudio De Michele un sapere al servizio dello sport. Performance chiave di volta e di partenza, analizzata a fondo, in ogni suo aspetto. Laureato in Scienze motorie e specializzato in Scienze e Tecniche dello Sport. «Sono felicissimo di questa opportunità offertami dal presidente: il suo progetto mi ha rapito sin da subito e sono orgoglioso di portare il mio contributo alla crescita della squadra della mia città».Molto più di una dichiarazione d'amore espressa da parte del «luminare» dell'allenamento individualizzato, che non a caso ha fondato la sua accademia sulla base del sistema innovativo. Sono i dettagli, come sempre, a fare la differenza.