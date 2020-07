FF Napoli irrefrenabile e scatenato. Ad annunciare l’ultimo colpo di mercato, solo in ordine di tempo, il direttore sportivo Nicola Ferri. «Nejc Hozjan è un giocatore su cui avevamo puntato da subito, ci aveva notevolmente impressionato nello scorso campionato per le sue caratteristiche e le sue doti». Alla multinazionale del gol si aggiunge il giocatore sloveno classe’96. «Siamo riusciti a concludere l’operazione. Hozjan in maglia azzurra farà la differenza».



Laterale offensivo ambidestro, nato a Tolmino, si è fatto valere in nazionale maggiore e under 21. Cresciuto nel settore giovanile del Puntar, squadra della sua città, approda in Italia nel 2015: ed è subito serie A con il Montesilvano. Poi Makarska, nel campionato croato, e le esperienze con Civitella, Sestu e Futsal Cobà.



Hozjan scalda il cuore dei tifosi. «So che Napoli è una bellissima città, c'è tanta passione per il calcio e si mangia bene. Sono sicuro che possiamo fare grandi cose insieme. Prometto che daremo tutto per arrivare più in alto possibile». Una freccia appuntita nella faretra di mister Piero Basile. © RIPRODUZIONE RISERVATA