FF Napoli in semifinale. Al PalaSavelli di Porto San Giorgio capitan Fernando Perugino e compagni superano in scioltezza 6-1 il Cus Molise e affronteranno domani (ore 17) il Futsal Cobà, vittorioso 6-3 sul Leonardo. Impatto decisamente positivo degli azzurri alla Final Eight di Coppa Italia, con un gol soltanto concesso agli avversari di turno.

In avvio il laterale offensivo Vojtech Turek scuote i ragazzi di Piero Basile (3’03”), che alzano il ritmo e salgono in cattedra. Si riconferma intatta la qualità dello sloveno Nejc Hozjan. Di destro l’imprendibile diagonale del numero 8 a bucare la porta di Vinicius Oliveira (1-1). Poi la punizione di Luis Turmena (sinistro magistrale) firma il sorpasso (2-1), a seguito del timeout richiesto dal tecnico di Martina Franca. Prende il largo il club del presidente Serafino Perugino con le marcature in rapida successione di Adriano Foglia e Attilio Arillo (4-1).

Nella ripresa doppietta di super Rodolfo Fortino ad arrotondare il punteggio, dopo i pregevoli assist forniti nella prima parte del match. Colpo di tacco, finte, e sinistro a volo del pivot in maglia 20 fanno calare il sipario sui quarti. Pesano i cinque i cartellini gialli rimediati da Turmena, Tiziano Chilelli, Foglia, Hozjan e Arillo. A 5’ dalla sirena Andrea De Gennaro subentra a Marcio Ganho.

«Siamo venuti con l’obiettivo di vincere la Coppa Italia. Ringrazio la società per i tanti sacrifici compiuti nel corso della stagione. Abbiamo avuto la fortuna di giocare sempre e non perdere mai la concentrazione. Il nostro pensiero va all’infortunato difensore argentino Renzo Grasso», ha concluso Basile.