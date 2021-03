E’ fatta. FF Napoli in serie A. Il sogno diventa realtà. Cavalcata trionfale e operazione compiuta. Esplode la gioia al PalaCercola e il 20 marzo 2021 verrà ricordato il «giorno dei giorni». Alle ore 17.55 arriva la sentenza e si dipinge d’azzurro il Vesuvio. Certezza matematica e festa non più rinviabile sul parquet. Capitan Fernando Perugino e compagni arpionano la 18esima vittoria consecutiva, la più bella in assoluto, non soltanto per il largo risultato. Settebello Napoli con le doppiette di Rodolfo Fortino e Luis Turmena, le reti di Attilio Arillo, Nejc Hozjan e Vincenzo Milucci. Travolto il Melilli.

Si attendono buone nuove dalla Calabria, conta anche l’esito di Cosenza-Polistena. Sale la tensione post partita, cresce l’attesa infinita in un tourbillon di emozioni, che dura ben 7 interminabili minuti. La rimonta dei bianconeri (da 2-0 a 2-3), il pareggio dei rossoblu (3-3), infine il sorpasso dei padroni di casa, grazie al sigillo di Benjamin Tusar, che vale il 4-3 definitivo al PalaFerraro. Tutto seguito rigorosamente in diretta via cellulare, abbracciandosi, bevendo, scherzando, ingannando l'extra time.

E allora storica e meritata promozione per il club del presidente Serafino Perugino, che porta la città di Partenope nello scenario nazionale del calcio a 5 che conta. «Abbiamo stravinto. Risultato incredibile, ci godiamo la festa», il commento entusiasta del tecnico Piero Basile. E’ l’inizio di una nuova avventura.

