Al comando. FF Napoli tennistico che rifila un secco 6-0 al malcapitato di turno Cataforio. Con il quinto successo consecutivo il club del presidente Serafino Perugino scavalca in classifica il Futsal Polistena, impegnato domani pomeriggio in trasferta contro il Regalbuto. Piccona i reggini con la sua tripletta Attilio Arillo.

In conferenza stampa il laterale difensivo aveva espresso il desiderio di ritornare al gol e tra le mura amiche si scatena nell’anticipo del venerdì. Due grandi giocate del numero 9 spianano la strada ai ragazzi di mister Piero Basile. In stato di grazia, il giocatore classe 1994 colpisce al 2’51”, rimedia il cartellino giallo al 7’39”, raddoppia al 9’31” con una serie di finte. Sfiora addirittura il tris personale allo scadere (19”), ma spedisce alto. Appuntamento soltanto rinviato ad inizio ripresa, quando cala il 4-0 (21’11”).

In mezzo i tentativi di capitan Fernando Perugino e Rodolfo Fortino, che si esbisce in semirovesciata al 10’49”. Non rischiano nulla i napoletani, dettano legge al PalaCercola, comandano in campo e in griglia. Non abbassano la guardia e Marcio Ganho blocca le transizioni offensive dei calabresi.

Prima colpisce l’incrocio poi un micidiale sinistro al volo. Fulminato Paolo Parisi. Sotto la traversa il 3-0 siglato dal pivot noto alle cronache come «Robocop» a 5 secondi dalla sirena. Rete da antologia. Esce dal campo infortunato il centrale difensivo Renzo Grasso.

Ad implementare il punteggio Luis Turmena. La doppietta del funambolico numero 17 fa scorrere i titoli di coda. Prova di forza e nitido segnale lanciato al campionato. L’inviolabilità della porta conferisce maggiore fiducia ad un gruppo ambizioso.

