Assembramento azzurro. Con tanto di dedica e maglietta numero 4 esibita. Indicano il suo nome, rivolgono un affettuoso pensiero al compagno infortunato. «Renzo, questa vittoria è per te». Stagione finita per l’argentino Grasso ma capitan Fernando Perugino e compagni si stringono in un ideale abbraccio a distanza. Privi del centrale difensivo sudamericano, i ragazzi di Piero Basile veleggiano indisturbati in classifica. Primo posto nel girone D e duello interno tra marcatori. Il pivot Rodolfo Fortino a quota 9, e Luis Turmena a 8, autore di una devastante tripletta in Sicilia. Espugnato il campo del Melilli 5-3 e sesta vittoria consecutiva.

Vitor Renoldi sblocca il match al 15’44”. Al momentaneo pareggio di Giuseppe Failla (17’15”) risponde quel Felipe Naibo che scala le gerarchie nel cuore dei tifosi e indossa la 17 azzurra, a prova di scaramanzia. Tiro libero e 1-2 al 19’38”. FF Napoli al riposo con vantaggio minimo.

Nella ripresa doppia espulsione per Moreno Gianino e Marcio Junior Zanchetta. Nell’intermezzo il graffio del laterale classe 1991 (1-3). Incontro in discesa per i partenopei, che allungano con lo sloveno Nejc Hozjan (1-4). I neroverdi provano a rientrare in partita con Cristian Rizzo (2-4) ma l’ennesimo sigillo di Turmena pone fine alle speranze di rimonta degli isolani (2-5). Lenonardo Lucas Bocci rende meno pesante il passivo. FF Napoli sulla terrazza degli Iblei e dall’alto verso il basso guarda tutti gli altri.

