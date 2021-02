Good news. Attilio Arillo è stato convocato di nuovo dal commissario tecnico Massimiliano Bellarte per il doppio impegno dell’Italfutsal. Nel ritiro di Coverciano, domenica 28 febbraio, ci sarà lo scugnizzo di Pianura, per preparare al meglio la sfida con la Finlandia, in programma venerdì 5 marzo a Vantaa (ore 17.30), e poi contro il Belgio martedì 9 marzo a Prato. Gli azzurri puntano a qualificarsi a Euro 2022 e nel girone 7 hanno già battuto il Montenegro all’esordio (0-3) e i finlandesi (7-4). Pronto ad indossare ancora una volta la maglia della Slovenia Nejc Hozjan, deciso a ben figurare con la Spagna e la Svizzera.

Vietato deconcentrarsi sul parquet. Dopo il 15esimo successo stagionale maturato in Sicilia, Piero Basile chiede ai suoi continuità. «Complimenti alla squadra per l’interpretazione delle partite. Non vogliamo lasciar punti a nessuno». FF Napoli imprendibile capolista della serie A2. L’allenatore di Martina Franca non trova più le parole per complimentarsi con capitan Fernando Perugino e compagni.

«Con Gear Siaz Piazza Armerina un’altro trionfo di gruppo per avvicinarci al nostro obiettivo», osserva soddisfatto mister Basile. Intenzionato a trovare la forma migliore Adriano Foglia, sempre più a suo agio all’ombra del Vesuvio tra gol e assist. «Sono contento e sto lavorando tantissimo. Devo ringraziare lo staff tecnico per quanto sta facendo nei miei confronti e sto cercando di ripagare tutti con impegno».

Sabato 27 febbrario trasferta lucana contro Orsa Viggiano (ore 16). All’andata s’impose il club del presidente Serafino Perugino al PalaCercola (2-1). Mancherà il mancino Luis Turmena, autore del gol vittoria, dopo la rete iniziale del laterale Fernando Antonucci e del momentaneo pareggio siglato da Luca De Simone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA