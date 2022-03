Prossima l'inaugurazione della casa del calcio campano

«Siamo al lavoro per “la casa del calcio campano”, una sede nuova, dotata di un campo di calcio, di uffici innovativi, della biblioteca del calcio campano, di un centro studi legali e tributari. A breve ufficializzeremo la nostra partnership universitaria per tutti i nostri tesserati e mi sto impegnando in prima persona per un liceo sportivo sempre per tutti i nostri tesserati. Lavoriamo sodo in collaborazione con tutte le nostre società, che sono il cuore pulsante del calcio, per raggiungere risultati importanti per la Campania. Insieme a tutte le società siamo in campo per costruire un futuro all’altezza dei sogni dei nostri giovani». Così il presidente del comitato regionale campano della Figc Carmine Zigarelli nella newsletter inviata a tutte le società campane.