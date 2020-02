Del caso si erano interessati anche in Parlamento, con accuse di violenza e sessismo. Ma il gip del Tribunale di Napoli ha prosciolto l'ex presidente del Comitato campano della Federcalcio, Salvatore Gagliano, accusato di aver aggredito la vicepresidente e consigliera Giuliana Tambaro in occasione dell'assemblea del 28 settembre 2018 a Napoli. Il gip Roberto D'Auria ha prosciolto Gagliano, assistito dall'avvocato Antonio Zecca, perché «il fatto non sussiste». Pochi giorni dopo quella vicenda, cinque consiglieri del comitato campano, tra cui Giuliana Tambaro, avevano presentato le dimissioni facendo decadere Gagliano. «La giustizia si è mossa in questo caso con assoluta tempestività. Pensare che la mia vicenda, che aveva visto perfino delle interrogazioni parlamentari, non abbia superato nemmeno il momento dell’udienza preliminare è per me motivo di grande soddisfazione», ha commentato Gagliano. Ultimo aggiornamento: 07:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA