Figc Campania e Ussi, corsi per gli uffici stampa Dilettanti

Tutto pronto per il primo corso gratuito “Comunicazione e stampa nel calcio dilettantistico e giovanile”, organizzato dal comitato campano della Federcalcio in collaborazione con l'Ussi (unione stampa sportiva) della Campania.

«Ringrazio il presidente dell’Ussi Campania Mario Zaccaria - dichiara il presidente della Figc Campania Carmine Zigarelli – per la collaborazione e per la disponibilità nell’organizzare il primo corso totalmente gratuito di stampa e comunicazione sportiva in regione. Avremo come relatori illustri professionisti del settore, che contribuiranno in quel percorso di crescita formativa, su cui fortemente puntiamo, per tutti i nostri tesserati. La comunicazione è fondamentale per dare risalto alle attività sportive e sociali delle nostre società, alla passione e al coraggio di tutti i nostri dirigenti e addetti ai lavori».