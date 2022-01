Figc Campania, nasce la Casa del calcio: «Confronti con i genitori dei giocatori»

La Casa del Calcio campano: è il progetto che il presidente della Figc regionale, Carmine Zigarelli, sta studiando con i suoi più stretti collaboratori. Si tratterà di un centro di formazione, oltre che di tutela e sostegno, a disposizione dei club. Se ne parlerà in un imminente incontro con il sindaco della Città Metropolitana di Napoli Gaetano Manfredi. Intanto, è partita la newsletter del comitato regionale in cui sono comunicate tutte le attività del Comitato e anche bandi e opportunità per le società.

Spiega il presidente Zigarelli: «Ho voluto fortemente l'istituzione della newsletter per rendere sempre più sinergico il rapporto con i club che saranno messi al corrente di tutte le nostre attività, tra queste una messa da celebrare nel Santuario della Madonna del Rosario a Pompei in ricordo di tutti i dirigenti federali e societari, che sono recentemente scomparsi. Il 10 gennaio sono iniziati il corso gratuito stampa e comunicazione sportiva organizzato in collaborazione con Ussi e quello di collaboratore di gestione sportiva in collaborazione con Adise. Ho dal primo giorno deciso di puntare sulla formazione e professionalizzazione dei nostri dirigenti e non solo. Partiremo a breve con corsi per dirigenti sportivi, in diritto sportivo, in medicina e psicologia dello sport. Inoltre avvieremo vivaci confronti con i genitori delle nostre tesserate e tesserati, e con i dirigenti, al fine di costituire una squadra che fattivamente possa contribuire alla crescita di questi giovani e regalare loro un futuro all'altezza dei sogni che hanno».

L'obiettivo non è soltanto calcistico, sottolinea il presidente del Cr Campania: «I nostri ragazzi devono non solo diplomarsi, ma anche laurearsi. Non tutti saranno calciatori, ma il nostro mondo è fatto di allenatori, arbitri, formatori, medici, fisioterapisti, massaggiatori, giornalisti, avvocati, commercialisti, responsabili marketing, ingegneri, architetti, team manager e tanto altro. Per cui il nostro compito sarà quello di accompagnarli in questo percorso di crescita».