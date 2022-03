Prima amara. Mal comune nessun gaudio. Escono di scena le due campane dalla Final Eight di Coppa Italia. Salutano anzitempo la prestigiosa kermesse il Real San Giuseppe, battuto 3-0 da Syn-Bios Petrarca, e il Napoli Futsal, superato 4-3 dall’Olimpus Roma. Non riesce a capitan Fernando Perugino e compagni il remake della vittoria maturata venerdì scorso a Cercola, quando gli azzurri prevalsero (5-2) in campionato. Sfida tirata a Salsomaggiore Terme e risultato in bilico fino alla sirena finale. Ne beneficia certamente lo spettacolo, con un incontro vibrante e appassionante e dall’esito costantemente incerto.

Quarti tra neopromosse. Sceglie la maglia bianca la formazione di Piero Basile. Sul parquet si scatena la sfida tra nazionali azzurri e si accende il duello tra universali. Da un lato lo scugnizzo di Pianura, Attilio Arillo, classe 1994, che indossa la numero 9. Sull’altro fronte Douglas Nicolodi, classe 1988 e maglia 21. Entrambi reduci dall’esperienza a Euro 2022. Si annusano le due compagini nei primi minuti di gioco. Tra le fila partenopee spicca l’assenza pesante dello sloveno Nejc Hozjan.

Passa in vantaggio il Napoli (7’45”) con super Rodolfo Fortino. Il sinistro a volo del pivot, su corner di Fernandinho, trafigge Daniele Ducci dalla distanza (1-0). Sguardo al cielo, segno della croce, una smorfia e l’indicazione plastica e plateale di usare la testa. Prova a replicare la formazione di Daniele D’Orto con Neuhaus Garcia Mateus. Rischia l’Olimpus. Fernandinho intercetta palla sulla battuta non felice da fallo laterale di Rudinei Tres, mette una pezza Ducci. Timeout illustrativo da parte del tecnico di Martina Franca, che si avvale della lavagnetta. Alla ripresa delle operazione il brasiliano Luis Turmena doppiamente protagonista. La sua conclusione viene ribattuta da Caio Junior, poi rimedia il cartellino giallo (12’09”) per aver commesso fallo su Tres.

Due volte Marcio Ganho sugli scudi. A mano aperta sul tentativo di sinistro di Nicolodi e a seguire in spaccata sul destro dello stesso tiratore. Reclamano un penalty i capitolini, sanzionato Caio Junior per l’intervento scomposto sull’argentino Renzo Grasso. Nel timeout a disposizione D’Orto chiede rapida circolazione ai suoi. Nicolodi blocca la ripartenza di Arillo e viene ammonito (16’58”). Si salva il Napoli con Ganho a 1’23” dall’intervallo e a 37 secondi dal termine del primo tempo.

La ripresa si apre subito con il pareggio di Tres (20’31”). Le serpentine di Arillo preludio al sorpasso della Roma con Caio Junior (26’03”), che mette la palla nell’angolino e firma il sorpasso (1-2). Si ritrova ad inseguire il Napoli. Spende il suo fallo Luca De Simone (sanzionato al 27’36”), per aver ostacolato la transizione di Nicolodi. Ci prova Perugino, replica Turmena. Si porta sul +2 la compagine in blu con una invenzione di Tres, che resiste a Bruno Coelho, offrendo l’assist a Caio Junior, che ringrazia: 1-3 e doppietta personale (31’01”). Sfiora addirittura il tris personale il numero 99.

Arriva immediato il timeout di Basile, a ricordare il lavoro settimanale con il portiere di movimento. Il tacco di Fortino si infrange su Ducci. Power play Fernandinho a 6 minuti dal gong. Il fendente di Turmena iniezione di fiducia: 2-3 e match riaperto (36’14”). Spinge sull’acceleratore Arillo: centrale la sua conclusione a 1’24” dallo scadere. Dalla distanza Tres complica i piani degli azzurri a 26 secondi dalla fine (2-4). Non molla il Napoli e Turmena griffa il 3-4 a 18 secondi. Non basta il bis del talentuoso 17. Non c’è più tempo e si aprono le porte della semifinale soltanto per l’Olimpus Roma.