Per la prima volta nella sua storia il Napoli Futsal parteciperà alla Final Eight di Coppa Italia. A Salsomaggiore Terme, dopo la sfida inaugurale tra Syn-Bios Petrarca e Real San Giuseppe (ore 11), toccherà al club presieduto da Serafino Perugino affrontare domani l’Olimpus Roma. Lunch match delle ore 13.30 alla Emilia Romagna Arena.

«L’emozione è tanta. L’accesso a questa prestigiosa competizione ce lo siamo guadagnato sul campo. L’emozione dovrà durare poco e lasciare spazio al parquet. Servirà concentrazione per superare il turno», spiega alla vigilia il direttore generale Pasquale Scolavino. Gli azzurri incroceranno nuovamente i ragazzi di Daniele D’Orto, già battuti (5-2) venerdì 18 marzo a Cercola. Si preannuncia una finale anticipata. «Sognare non costa nulla. Procediamo per gradi. Arriviamo a questo appuntamento in forma, con tanti risultati consecutivi. La squadra sta bene e tutti sono disponibili. Siamo ottimisti», ammette fiducioso Scolavino.

«Abbiamo lavorato con la società per aggiungere qualche giocatore di esperienza e di qualità in un organico già molto competitivo. Il campo ci sta dando ragione. Andiamo avanti su questa strada e chissà cosa succede. Il gruppo è forte e giocheremo tutte le nostre carte fino alla fine», avverte il dg. «Non saremo soli. Al nostro fianco il Napoli Club Parma Partenopea, pronta a sostenerci», avvisa Scolavino.

Improntate alla convinzione le considerazioni del tecnico Piero Basile in conferenza stampa. «Doppio confronto con l’Olimpus. Quella di domani sarà una partita diversa, da dentro o fuori. Siamo in salute, come dimostra la striscia positiva di 15 risultati utili consecutivi. Adotterò scelte in virtù dello stato di forma dei ragazzi e in base alle caratteristiche dell’avversario», svela l’allenatore pugliese. Si giocherà in un orario insolito. «Non snatureremo il nostro gioco. La squadra proverà a controllare il match e a dominarlo. È chiaro che ci sono gli avversari in gara e diverse saranno le fasi dell’incontro».

Mentalità offensiva anche nel primo grande evento per gli azzurri. «La prima partita è sempre quella più difficile. Non è un modo di dire: c’è l’approccio alla manifestazione e davanti abbiamo i capitolini. Dobbiamo pensare a superare il turno e fare il nostro meglio. Contiamo di battere l’Olimpus per la seconda volta ravvicinata», auspica il coach di Martina Franca.

Suona la carica capitan Fernando Perugino. «Siamo orgogliosi di partecipare alla Final Eight. Siamo al debutto, perché è il nostro primo anno in serie A. Abbiamo tanta voglia di stupire e fare bene», dichiara il centrale difensivo. Si prospetta un remake della finale di A2 dello scorso anno. «C’è una bella rivalità con i capitolini. Abbiamo sempre disputato grandi partite. Tante assenze all’andata in campionato: è stata l’ultima nostra sconfitta (13 novembre 2021)», rammenta il classe 1996.

Belle le parole spese dal preparatore Claudio De Michele nei confronti del figlio d’arte. «Non semplice l’impatto con la serie A. Molto alto il livello tecnico. Si può solo migliorare con uno staff del genere e compagni di squadra di assoluto valore», argomenta Perugino junior. «Non servono parole per motivare il gruppo. Sappiamo tutti l’importanza di tale competizione. Sarà fondamentale divertirci e godere il momento. Nota la nostra fame di vittorie e di portare a casa il risultato», ribatte il capitano. «Abbiamo dimostrato il nostro valore in regular season ma non abbiamo compiuto ancora nulla. Ci aspettano poi i playoff. Abbiamo messo in difficoltà tutte le nostre avversarie, dimostrando di poter vincere e di poter battere chiunque, chiosa Fernando Perugino. Il guanto di sfida è lanciato.