Solita guerriera. Non indossa l’elmo e la corazza, né impugna il gladio. Veste d’azzurro e porta la maglia numero 33. Con le sue compagne proverà a rovesciare il potere viola e ad orchestrare in chiave calcistica una Congiura dei Pazzi. «Fino alla fine del campionato ogni partita rappresenta una battaglia. Abbiamo bene in mente l’obiettivo e la squadra che vogliamo raggiungere». Emma Errico mette nel mirino l’Empoli, che dista quattro lunghezze di distanza.

C’è da superare prima l’ostacolo Fiorentina. «Andremo sempre in campo con la cattiveria e la voglia di strappare punti ovunque», spiega alla vigilia della 14esima giornata la savonese classe 1994. Il suo un ritorno all’ombra del Vesuvio dopo l’operazione salvezza conclusa felicemente il 22 maggio 2021. «Ho accettato questa sfida, è come rivivere un déjà-vu. Ho trovato un gruppo giovane e competitivo, con voglia e con un obiettivo chiaro», riferisce la grintosa centrocampista. «Lavoreremo fino al termine della stagione per raggiungere l’obiettivo prefissato», assicura convinta Emma.

Toccherà risalire la china, compito non semplice ma non impossibile. «Dietro questa grande squadra c’è un grande staff. Stiamo preparando la sfida con la Fiorentina nei minimi dettagli. Ritrovo vecchie belle conoscenze, come Sabrina Tasselli, Sarah Huchet e Federica Cafferata, però entreremo in campo cercando di mettere in pratica quanto abbiamo provato in settimana», ribadisce Errico.

Domani allo stadio comunale Gino Bozzi (ore 12.30) l’avvincente confronto, che sarà trasmesso su TimVision. In classifica le ragazze di Patrizia Panico sono a quota 14 punti, mentre il club presieduto da Lello Carlino a 8. In mezzo l’Empoli a 12. Altre due ex azzurre l’attaccante Valentina Giacinti e il portiere Federica Russo. Mancheranno all’appello l’infortunata bulgara Evdokija Popadinova, la greca Despoina Chatzinikolau, la svedese Sejde Abrahamsson e l’indisponibile Romina Pinna. Con capitan Paola Di Marino non al top, la coppia Domenichetti-Castorina ha convocato per la Toscana la new entry Apolonia Berti e le giovani Aurora Penna (2005) e Mattea Gallo (2004).