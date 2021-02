«Aspirare all’impresa richiesta». Insidia Firenze per il Napoli femminile nella prima gara esterna del girone di ritorno. Ravvede nelle sue ragazze una «condizione mentale migliorata» Alessandro Pistolesi. Quasi derby per il tecnico di Pontedera domani allo stadio Gino Bozzi. «Siamo pronti alla battaglia. Abbiamo un corridoio stretto dove passare», spiega l’allenatore, insediatosi sulla panchina azzurra il 16 dicembre 2020.

Invita il gruppo a «spogliarsi di tutti i problemi, dubbi, limiti e puntare all’intero bottino». Non sono state convocate la greca Despoina Chatzinikolau, la statunitense Mariah Cameron e l’islandese Lára Kristín Pedersen, oltre alla squalificata Isotta Nocchi. «La sosta ci ha consentito di approfondire e migliorare alcuni aspetti di gioco. Saranno determinanti le motivazioni».

Capitan Paola Di Marino e compagne intendono dilatare l’orizzonte della speranza e dare seguito alla bella vittoria maturata ai danni del Bari, avversaria nella lotta salvezza. «Non abbiamo altre possibilità», ammette Pistolesi, che incoraggia le azzurre a «fare punti dove le dirette concorrenti con ogni probabilità non li faranno». Doppia partita da disputare in campo e in classifica.

«Veniamo da un risultato importante contro le pugliesi due settimane fa, ma la Viola non ci sottovaluterà affatto, anche perché reduce dal ko contro l’Inter in Coppa Italia». Ripartire dall’entusiasmo, per generare sorprese sul rettangolo verde. «Sono felice del gruppo che la società ha messo a disposizione attraverso le ultime operazioni di mercato e convinto che possiamo compiere l’impresa che ci siamo prefissi», conclude fiducioso Pistolesi.

Rifinitura a Coverciano con annessa visita al Museo del Calcio. Fischio di inizio alle ore 12.30, diretta su TimVision.

A prova di scaramanzia, proprio nella 13esima giornata, farà il suo esordio come main sponsor il prestigioso marchio Jaked. Brand di abbigliamento sportivo noto al mondo per affiancare da anni le imprese clorate della «Divina» Federica Pellegrini e dei più importanti nuotatori italiani, Jaked (già sponsor tecnico) debutterà domani sulle maglie della squadra partenopea. Si attendono i gol dell’attaccante olandese Pia Rijsdijk.

