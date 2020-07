© RIPRODUZIONE RISERVATA

Firma e ufficialità. Followers,, gol. Porta in dote 206mila seguaci su, ritorna all’ombra dela distanza di un anno, reclama spazio in attacco. Influencer e bomber,è il nuovo acquisto del club presieduto da«Carica ed entusiasta per questa nuova avventura in azzurro. Grazieper l’opportunità e la fiducia. Da parte mia ci sarà sempre massimo impegno, umiltà e passione, per poter crescere, migliorare ed aiutare la squadra. Non vedo l’ora di cominciare», scrive sul cliccatissimo social, per annunciare la sua scelta sportiva.Classe e bellezza: tifosi azzurri già stregati. Ex giocatrice dell’i suoi saluti con la maglia nerazzurra e ilalle spalle non sono passati inosservati. «Ho bisogno di giocare di più e dimostrare sul campo le mie qualità. Non è un addio ma un arrivederci. Promesso. Sono pronta per una nuova avventura», ammette Eleonora, che sottolinea un passaggio chiave: «La fede non cambia».Tennis, nuoto e ginnastica gli sport praticati dalla 24enne di. Goldoni è stata capocannoniere del campionato cadetto (2013-2014) con il(37 reti). Nel 2015 la scelta di volare negli, destinazionecon la quale ha disputato il torneo(36 gol, record assoluto). Laureatasi in, è tornata in: un anno all'Inter. Ha indossato l’azzurro della Nazionale maggiore (quattro presenze) ed ha partecipato alla: tre reti in quattro partite.E i pallanuotisti delhanno chiesto espressamente di incontrarla, per consegnarle una calottina rossoverde. E’ il benvenuto affettuoso dialla regina dei social Eleonora Goldoni.