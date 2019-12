Forza e Coraggio, Rummo è il nuovo preparato atletico

La Forza e Coraggio accoglie in “famiglia” un nuovo membro dello staff tecnico: mister Nicola Rummo è il nuovo preparatore atletico della società beneventana. La sua figura va ad aggiungersi a quella di mister Ciarlo e di mister Pucella che già coadiuvano il tecnico Liccardi nel suo lavoro sul campo. Queste le prime impressioni di Rummo che è già al lavoro con Caruso e compagni:

“Sono molto felice di essere alla Forza e Coraggio, storica società del panorama calcistico sannita. Ho già avuto modo di interfacciarmi con mister Liccardi e con Ciarlo e spero che il mio lavoro possa dare presto i suoi frutti. Momento negativo? In una stagione possono sempre capitare, l’importante è venirne fuori compattandosi e lavorando bene in settimana. Ora ci aspetta la pausa natalizia e potremo recuperare la condizione fisica che nelle ultime gare è mancata così da farci trovare pronti per la ripresa a gennaio”.

Ultimo aggiornamento: 20:05

