Futsal, Eboli avanti senza giocare: Petrarca Padova escluso dai playoff

Il Giudice Sportivo ha assegnato la vittoria per 0-6 a tavolino alla Feldi Eboli, relativamente alla gara esterna contro Petrarca Padova, non disputata per l'assenza della formazione euganea. Il match era valido per l'andata del primo turno playoff nel campionato di Serie A di calcio a 5.

La formazione di casa non è scesa in campo, adducendo come motivazione la positività di quattro atleti al tampone Covid-19 pre-gara. Una motivazione che il Giudice Sportivo ha respinto in toto, sottolineando in primis che l'accertamento della positività di tre calciatori è avvenuto in maniera irrituale, «al di fuori delle prescritte specifiche procedure contemplate dal vigente protocollo anti Covid-19».

Il giudice ha ulteriormente evidenziato che la causa di forza maggiore invocata dal Petrarca Padova non si è verificata, non essendo stato disposto dall'autorità sanitaria l'isolamento fiduciario per gli atleti risultati non positivi. In base al numero di altri tesserati disponibili, ha dunque concluso il Giudice Sportivo, la formazione euganea avrebbe potuto comunque scendere in campo, disputando regolarmente l'incontro.

Oltre alla sconfitta a tavolino, il Petrarca Padova è stato penalizzato di un punto, ma soprattutto escluso dalla manifestazione. La Feldi dunque accede al turno successivo e attende di conoscere l'avversaria, che verrà fuori dal confronto tra il Cmb Signor Prestito Matera e l'Italservice Pesaro, che ha concluso al primo posto la regular season.