Ultimo aggiornamento: 17:56

Ottava meraviglia consecutiva. Dal 23 novembre 2019 cavalcata vincente del. Al PalaCercola i biancazzurri strapazzano 6-1 l’. Sugli scudi il brasiliano Luis Felipe Naibo Turmena, man of the match con la tripletta realizzata, e i gol di Jorginho, Luca De Simone e Fernando Perugino (fuga solitaria del capitano) rendono la 16esima giornata più dolce e decisamente interessante.Non accusano stanchezza i ragazzi di Fabio Oliva sul parquet. Sei reti in Coppa Italia mercoledì, analogo score in campionato. Prova encomiabile dei napoletani, che raggiungono quota 41 in classifica e rinnovano il duello con la capolista Real San Giuseppe. Incrementato il vantaggio sul Futsal Cobà (+13) e Italpol, prossimo avversario il 1 febbraio al PalaGems.«Non dobbiamo rilassarci, abbiamo fatto un'altra grande partita», ammette soddisfatto, autore di 24 marcature in regular season. Viaggia a gonfie vele il Fuorigotta con il miglior attacco del girone B: messi a bersaglio 80 segnature.Promozione affare esclusivamente delle due campane San Giuseppe e Fuorigrotta.