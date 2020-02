Sabato 29 febbraio lo scontro diretto con la capolista. Sarà il derby campano tra Real San Giuseppe e il Futsal Fuorigrotta il big match della 21esima giornata di serie A2, girone B. Resta invariato il distacco tra la corazzata di Andrea Centonze e i ragazzi di Fabio Oliva, distanziati di 7 lunghezze in classifica.



Seconda posto blindato e 14 punti sull’Italpol a 6 giornate dalla conclusione della regular season. Manita del Futsal Fuorigrotta, che al PalaCercola ha battuto in rimonta il Cobà (5-2). Protagonista sul parquet, con la doppietta personale, Mario Imparato. «La differenza l’ha fatta la voglia di vincere. Quando segno io, vinciamo sicuro», ammette scherzando il centrale difensivo biancazzurro. «Una grande reazione nel secondo tempo», dice il numero 8 napoletano, che ha contribuito in maniera determinante alla vittoria casalinga.



Di destro la rete dell’1-0. A 34” dal cambio campo e panchine sopraggiunge, però, il tap-in di Iuri Fioretti, che vale l’1-1. Il palo di Grasso manda le contendenti al riposo.



Si ritrova ad inseguire nella ripresa il Fuorigrotta. Alexandre Basso fa 1-2 nel corso di una transizione viziata da un fallo non sanzionato su capitan Fernando Perugino, che esce dal campo zoppicante. Si divora il momentaneo pareggio Imparato e il mancino Turmena reclama a gran voce un fallo di mano in area, che l’arbitro non concede. Attacca il Fuorigrotta, fino a trovare la via del gol con Imparato (2-2).



Cambia decisamente passo il club del presidente Serafino Perugino. Tocco morbido e delizia così la platea il brasiliano Jorginho (3-2). Funziona ancora una volta l’asse sudamericano. Duetto vincente trsa Jorginho e Renzo Grasso con l’argentino a raccogliere in scivolata l’assist del compagno (4-2). Scorrono i titoli di coda e scattano gli applausi con il sigillo di Felipe Luis Naibo Turmena, approdato a 26 marcature in campionato. A firma del laterale numero 17 il 5-2 definitivo: capitalizzato il sesto fallo dalla lunetta. © RIPRODUZIONE RISERVATA