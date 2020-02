In palio la gloria, un pezzo di stagione e non solo tre punti. La capolista contro la seconda forza del campionato, big match della 21esima giornata di serie A2, derby campano ad alta intensità. Si accendono i riflettori su Real San Giuseppe – Futsal Fuorigrotta, scontro al vertice del girone B. Domani pomeriggio (ore 15.30) la sfida di cartello al PalaCoscioni di Nocera Inferiore.



Vigilia. Si scaldano i motori. «Sarà una gara spettacolare, ne sono sicuro. Due grandi squadre pronte a tutto, pur di vincere. Sicuramente i gialloblu stanno aspettando questo incontro da molto tempo, siamo consapevoli della nostra forza. Con la giusta fame e concentrazione, possiamo battere qualsiasi avversario», dichiara motivato il capitano biancazzurro Fernando Perugino.



Avvicinamento. «Mister Fabio Oliva è stato molto chiaro in settimana. Godiamoci la partita che tutti vorrebbero giocare e soprattutto continuiamo a fare ciò che ci sta riuscendo benissimo», ammette Perugino junior.



All’andata finì 2-2 al PalaCercola: Felipe Manfroi e Vinicius Duarte per la formazione di Andrea Centonze, Luca De Simone e Vincenzo Milucci sul gong. Indimenticabile 16 novembre 2019 per tifosi e appassionati di calcio a 5.



Fuorigrotta in salute. «La squadra è a mille, dopo la vittoria importantissima contro il Futsal Cobà: abbiamo tutti voglia di stupire. La forza del nostro gruppo farà la differenza», afferma fiducioso capitan Perugino, dopo la manita casalinga.



A suon di gol e bomber a confronto. Sul parquet il pivot Leandro Moreira Chimanguinho, classe’86, 33 reti siglate, contro il laterale offensivo Luis Felipe Naibo Turmena, classe’91, a quota 26.



Assalto alla vetta. La compagine presieduta da Serafino Perugino non ha scelta. In campo per vincere. Sette le lunghezze di distacco dalla capolista imbattuta. Impressionante il ruolino di marcia del Real San Giuseppe: 58 punti, 19 vittorie, 1 pareggio, 109 reti a bersaglio, 38 incassate. Inseguimento continuo per il Futsal Fuorigrotta con 51 punti, 16 successi, 3 pareggi, 1 sconfitta, 98 realizzazioni e 41 gol incassati.



Carica. «Crederci sempre, fino alla fine». Capitan Fernando Perugino e compagni pronti all’impresa. Espugnare il fortino del Real San Giuseppe e riaprire i giochi l’ultimo sforzo di una stagione già straordinaria.



























© RIPRODUZIONE RISERVATA