Sorpresa al PalaCercola. Nell’anticipo della 22esima giornata Lazio corsara e Futsal Fuorigrotta ko. Prima sconfitta casalinga in campionato per i ragazzi di Fabio Oliva, che incassano il secondo stop consecutivo (2-3). Dopo il derby perso con la capolista Real San Giuseppe (7-2) una nuova battuta d’arresto per i biancazzurri.



Vola l’aquila Olimpia. Jacopo Lupi, Riccardo Pezzin e Valerio Giulii Capponi colpiscono nel primo tempo. Valerio Barigelli para tutto ed erige un muro, blinda la porta e vanifica gli assalti napoletani, che restano a quota 51 punti in classifica. Tardiva la reazione partenopea: a segno con Eric e, nella ripresa, Attilio Arillo. A 21” dalla sirena Barigelli nega il 3-3 a Pires.



Considerazioni. «È stata una delusione. Non perdevamo in casa una partita da 2 anni. E farlo contro un avversario come la Lazio, che lotta per salvarsi, fa ancora più male. La testa era già ai playoff. Non possiamo, però, permettercelo: mancano ancora 4 giornate alla fine della regular season e abbiamo il secondo posto da difendere», ammette il capitano Fernando Perugino.



«Le assenze di Turmena e Grasso hanno contato sicuramente. Adesso bisogna solo fare mea culpa e approfittare della sosta per lavorare», conclude Perugino junior.

