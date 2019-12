© RIPRODUZIONE RISERVATA

Settebello. Feroce e implacabile, spietato e impetuoso al, dove demolisce la7-2. Se il Real San Giuseppe festeggia il titolo di campione d’inverno con 34 punti in classifica, i biancazzurri del presidente Serafino Perugino blindano il secondo posto nel 2019 a quota 29. Quarto successo di fila per le neopromossa compagine flegrea, che prosegue nella sua marcia inarrestabile verso la vetta.Nel girone B di serie A2 capitan Fernando Perugino e compagni non rimpiangono la partenza dei due brasiliani Kakà e Jefferson. Nuovo corso all’ombra del Vesuvio con la tripletta dell’argentino, doppietta dai dieci metri del capocannoniere mancino, arrivato a 17 marcature (come il suo numero di maglia), primo sigillo in campionato del neoacquisto(in camiseta 21 e non 89 come annunciato nelle intenzioni della vigilia) e perla finale diAvanti di due reti nel primo tempo, i padroni di casa si fanno raggiungere ad inizio ripresa da Carlinhos e dopo 30” matura il 2-2 ad opera di Gioia su punizione. L’asso carioca Jorginho delizia il pubblico, depositando il pallone di testa alle spalle di Mazzucca: prima magia con il Fuorigrotta e giù applausi. Poi l’attaccante classe ’94, due volte Turmena e a 13” dal termine Milucci (chiudendo la triangolazione iniziata da Francesco Giaquinto e proseguita con Luca De Simone) fanno scorrere i titoli di coda. Difficoltà iniziali dei ragazzi di Fabio Oliva a sbloccare il match, un piccolo blackout a 10’ dalla sirena, infine in scioltezza, alzando il ritmo e realizzando un vero assedio alla porta avversaria.«Abbiamo spaccato alla fine, trovando il coraggio di riprendere la partita e conquistare i tre punti. Bene la tripletta, meglio la vittoria per la squadra», spiega soddisfatto Grasso. «Ringrazio Kakà e Jefferson per quanto che ci hanno dato e siamo felici di avere con noi un giocatore come Jorginho, che si è aggiunto al gruppo mercoledì», conclude il goleador sudamericano. Colmabili le cinque lunghezze di distacco dalla capolista San Giuseppe.