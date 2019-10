Cade per la prima volta in A2 il Futsal Fuorigrotta. Sconfitta esterna per i napoletani ad Ortona 7-6 contro Tombesi nella quinta giornata di campionato. I gialloverdi agganciano i partenopei al secondo posto in classifica a quota 12. Non bastano al team presieduto da Serafino Perugino le doppiette di Grasso e Kakà (destro da posizione impossibile, che si incastona perfettamente sotto l'incrocio dei pali) e le realizzazione di Arillo e De Simone.



Padroni di casa avanti 4-2 all’intervallo e 5-2 ad inizio secondo tempo. Reazione veemente degli ospiti, che rientrano in partita, attestandosi sul momentaneo 6-6 con Grasso a poco più di minuto dal termine. Decide l’intenso match il migliore in campo, Dudu Rech. Cambia la vetta del girone B con Real San Giuseppe a punteggio pieno. Guida la classifica marcatori Fernando Silveira, Tombesi Ortona, con 9 marcature.



«Abbiamo iniziato bene con il giusto atteggiamento, in vantaggio grazie al gran gol di Kakà, poi ce la siamo complicata con disattenzioni su palle inattive ben lavorate dagli avversari. Nel secondo tempo sul 5-2 c’è stata la reazione. I ragazzi sono stati bravissimi a riacciuffare il pari. Abbiamo trovato un portiere avversario in stato di grazia. Non dobbiamo fare drammi. Il Fuorigrotta non ha mai smesso di combattere e non sono preoccupato. Analizzeremo gli errori commessi e continueremo nel nostro percorso di crescita», ammette il tecnico Fabio Oliva.



Sabato 2 novembre si riparte contro Olimpus Roma (ore 16) al PalaCercola. © RIPRODUZIONE RISERVATA