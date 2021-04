Real San Giuseppe sull'ottovolante: ora l'ultimo step verso la salvezza

Il Real San Giuseppe risponde per le rime alle vittorie di Cybertel Aniene e Saviatesta Mantova, regolando con un sonoro 8-2 il Todis Lido di Ostia e trascinando all'ultima giornata la bagarre salvezza. I ragazzi di Fernandez piazzano l'accelerazione decisiva nella ripresa, dopo aver dominato pure il primo tempo, concluso tuttavia in parità sull'unica disattenzione difensiva concessa.

Il Real trova di fronte un Di Ponto in versione spiderman, decisivo su ben sette palle-gol confezionate dagli uomini di Fernandez. Sababti, Pedrinho, Elisandro e due volte Chano trovano la strada sbarrata, prima del vantaggio firmato da Sababti, che risolve un flipper in piena area ospite.

La gara è sotto il controllo dei gialloblu, con Lido di Ostia che prova ad agire di rimessa. Molitierno toglie dal “sette” la sassata di Rocha al 14’. Poi l’ennesimo intervento di Di Ponto, stavolta su Duarte, anticipa di 20 secondi il pari degli ospiti, favorito da un’amnesia difensiva del Real che concede a capitan Cutrupi il comodo appoggio in porta per il parziale 1-1.

Al rientro in campo, il San Giuseppe mette in ghiaccio il successo in 3 minuti e mezzo. Duarte, De Luca, Portuga ed Elisandro portano il parziale sul 4-1, indirizzando definitivamente il match. Ostia molla la presa dopo il quinto gol firmato Pedrinho, bravo a rubar palla in fase difensiva e realizzare dopo un rapido coast to coast.

Nel prosieguo Molitierno è pronto su Cutrupi e Rocha, prima della sesta rete gialloblu realizzata da Portuga, furbo a infilarsi su un velo di un difensore, inventando un sombrero impossibile su Di Ponto per il 7-1. Dopo 50 secondi Poletto si libera di Sababti con una “veronica”, Molitierno dalla linea di fondo. I due tecnici mandano dentro i baby: Lepre ('01) tra i pali gialloblu, il portiere Colasanti ('04) e il laterale Regini ('03) sulla sponda capitolina. Negli ultimi secondi, Napolitano realizza il definitivo 8-2 su assist dell'altruista Rahou.

Il verdetto finale per il Real San Giuseppe arriverà all'ultima giornata di regular season. I ragazzi di Fernandez renderanno visita al Cdm Futsal Genova, coi liguri chiamati però prima al recupero del match esterno contro Feldi Eboli, rinviato per la quarantena disposta per gli atleti della formazione eburina.