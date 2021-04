Futsal, slitta l'ultima di Serie A: il primo maggio i verdetti del torneo

Il Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a 5 ha deliberato lo slittamento al 1° maggio dell'ultima giornata di regular season in Serie A. Con alcuni recuperi da disputare, si è dunque deciso di differire il turno conclusivo della stagione regolare, al momento fondamentale per stabilire i verdetti definitivi.

Tra i match da recuperare, due riguardano la Feldi Eboli che proverà a sfruttare il fattore campo per migliorare il piazzamento playoff. Il 16 aprile è in programma lo scontro diretto con Meta Catania, mentre il 28 gli eburini ospiteranno il fanalino di coda Cdm Genova. L'ultimo mercoledì di aprile proporrà anche un accesissimo scontro diretto per il primato, con seconda della classe Acqua&Sapone che ospiterà la capolista ItalService Pesaro.

Tutto rinviato al 1° maggio invece per la zona salvezza, dove il Real San Giuseppe conta di poter chiudere nel migliore dei modi una stagione a dir poco tribolata, evitando la disputa dei playout. Ad oggi la classifica vede i vesuviani appaiati a Todis Lido di Ostia a quota 28 punti, con 1 solo punto di vantaggio sul quart'ultimo posto, occupato da Saviatesta Mantova.

L'ultimo turno prevede per i ragazzi di Fernandez la gara esterna contro l'ultima della classe Genova, al momento non ancora condannata aritmeticamente alla retrocessione. Mantova invece renderà visita al SynBios Petrarca Padova, chiamato a consolidare il piazzamento playoff. Per il Real San Giuseppe, dunque, non c'è possibilità di fare calcoli e tabelle: solo una vittoria a Genova vorrebbe dire salvezza diretta, permettendo alla società della famiglia Massa di programmare con anticipo e serenità la prossima stagione.