Gallipoli- Agropoli 4-1, parte male la finale playoff per la squadra cilentana

L'Agropoli parte col piede sbagliato nella gara 1 della finale playoff per la scalata in serie D e torna a casa con una pesante sconfitta dalla trasferta in terra pugliese sul campo del Citta di Gallipoli che si è imposto con il netto punteggio di 4-1. I delfini del tecnico Carmine Turco, sono andati sotto dopo un quarto d'ora con la rete di Benvenga che ha deviato in porta una punizione di Scialpi. La prima frazione si è chiusa con i padroni di casa avanti di una rete. In apertura di secondo tempo i padroni di casa dopo soli 3 minuti trovano il raddoppio: azione manovrata conclusa in modo vincente da un tiro potente di Sansò. L'Agropoli non riesce a reagire e al minuto 23 subisce anche la terza rete: una rapida ripartenza di Benvenga, trova Quarta che si libera di un difensore cilentano e sigla il 3-0. Solo a questo punto si vede la formazione di Turco, che alla mezzora con Arevalo accorcia le distanze approfittando di una corta respinta. Una rete che tiene aperte le speranze dei delfini che però nel secondo di recupero incappano nella quarta segnatura dei pugliesi a firmarla è il neo entrato Samuele Oltremarini che fissa il punteggio sul 4-1. Inoltre da registrare l'espulsione di Arevalo che è stato allontanato dal direttore di gara per proteste. L' Agropoli per staccare il pass promozione dovrà vincere 3-0 domenica prossima 18 giugno nel match di ritorno in programma al Guariglia.