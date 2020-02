Giffoni Sei Casali show, pokerissimo al Coperchia

Vittoria larga per il Giffoni Sei Casali tra le mura amiche contro il malcapitato Honveed Coperchia che subisce il pokerissimo dai ragazzi di mister Di Muro alla terza vittoria consecutiva. Sei Casali che con questo successo resta in scia del quinto posto. I grifoni hanno disputato un’ottima gara contro la compagine irnina che ci ha messo voglia e carattere arrendendosi solo nella seconda metà della seconda frazione di gioco. Inizio di gara di fuoco per il Sei Casali: al 5’ cross preciso di Brigantino dalla sinistra e colpo di testa di Orabona che Del Giudice respinge in tuffo. Il pipelet ospite si rende protagonista poco dopo sulla conclusione da fuori di Picariello e al 9’ sulla botta di Tedesco al termine di una bella azione corale dei locali. Al quarto d’ora si gioco su traversone di Brigantino è Picariello di testa a lambire clamorosamente la traversa. Grifoni che al 22’ sfruttano una disattenzione irnina partendo in contropiede con Picariello che tutto solo davanti a Del Giudice si fa ipnotizzare. Il gol però è nell'aria e arriva al 33’: Marmoro scodella per Orabona che si aggiusta la sfera e batte l'estremo difensore avversario Del Giudice. Dopo due minuti si registra l'immediato raddoppio dei grifoni: Giordano si beve Accarino sulla sinistra e passa per Picariello che dal limite centra il sette. Al 65’ proteste irnine per un contatto in area tra Frasca e Cardillo non sanzionato dall’arbitro con il calcio di rigore. Al 71’ arriva il tris ad opera di Marmoro che ben servito da Picariello scocca il fendente che piega le mani a Del Giudice. Girandola di cambi da ambo le parti, al 79’ il nuovo entrato De Maio scodella dentro trovando la deviazione vincente di Orabona (prima doppietta in giallorosso per il “buitre”) mentre il sigillo sulla partita lo appone Fortunato con un gran gol dal limite all’85’. Da sottolineare l’esordio del baby portiere Tancredi tra le fila del Sei Casali prima del triplice fischio che segna la fine delle ostilità.

Ultimo aggiornamento: 19:07

