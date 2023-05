Orgoglio Gioventù Partenope in campo per rappresentare l'Italia

Una grande soddisfazione per la scuola calcio Gioventù Partenope di Melito (Napoli) presieduta da Carmine Testa. Sabato 27 e domenica 28 maggio al centro di preparazione olimpica di Tirrenia è andato in scena il “Football for a better chance 2.0” protagonisti i giocatori della squadra Under 16.

«Una straordinaria occasione sociale e di sport con l’onore di rappresentare all’interno della manifestazione la Federcalcio», spiegano i dirigenti.