Giudice sportivo Promozione: il Santa Maria la Carità vince il ricorso, con il Lacco Ameno confermato l’1-1

Il Santa Maria la Carità vince il ricorso in Appello: con il Lacco Ameno è stato confermato l’1-1 maturato sul campo. Dunque è stata ribaltata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale che aveva assegnato la vittoria a tavolino agli isolani.

Di seguito il comunicato ufficiale:

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo; avv. I. Simeone; Prof. S. Selvaggi; Avv. M. Sepe; Avv. V. Pecorella; Avv. F. Mottola; Avv. M. Iannone; Avv. S. Cerbone; Avv. N. Di Ronza. Ricorso delle società SANTA MARIA LA CARITÀ – C.U. 17/Gst del 9.1.2020 – gara Lacco Ameno 2013 / Santa Maria La Carità del 7.12.2019 – Campionato Promozione Girone B.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

di accogliere il reclamo e per l’effetto omologa la gara in oggetto con il punteggio conseguito sul

campo di 1-1. Conferma tutti gli altri provvedimenti. Nulla per la tassa reclamo.

Così deciso in Napoli, in data 20.01.2020

Ultimo aggiornamento: 21:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA