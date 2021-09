Il Giugliano trasloca a Torre Annunziata: «Pagheremo i calciatori con criptovalute»

L'annuncio dell'Fc Giugliano, squadra che milita nel campionato di Eccellenza, da ieri accasatosi a Torre Annunziata: «Collaboratori e giocatori saranno contrattualizzati e garantiti in moneta digitale - spiega in una nota il presidente Mario Pellerone - A tutti sarà aperto un conto in Spurt (moneta digitale, ndr) e tutti riceveranno, alla sottoscrizione del contratto di collaborazione, l'intera cifra pattuita in Spurt quale garanzia del pagamento mensile. È il nuovo modo - aggiunge il patron - di rapportarci con i giocatori e le loro famiglie. Lo Spurt è una criptovaluta che presto potrà essere utilizzata per comprare tutto. A breve partirà una campagna di convenzionamnto con i commercianti di ogni genere di prodotti».