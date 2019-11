Giugliano, Agovino: «Con il Nola sfatato il tabù trasferta»

Sfatato anche il tabù trasferta. Continua a stupire il Giugliano di Massimo Agovino, che nell'ultimo turno di campionato ha espugnato il campo del Nola al termine di una gara sofferta e giocata su ritmi vertiginosi. Tre punti che fanno classifica, ma soprattutto morale. «Era diventato ormai un assillo - ammette il tecnico gialloblù Agovino - I tre punti conquistati domenica ci galvanizzano e non poco in vista delle prossime sfide di campionato. Abbiamo vinto soffrendo, ma poco importa: talvolta può capitare anche alle grandi squadre - argomenta ancora il trainer dei tigrotti - Abbiamo dimostrato solidità, carattere e quel pizzico di concretezza che ci era mancato nelle precedenti occasioni. Avevamo disputato buone gare anche a Marsala o contro il Biancavilla, ma non eravamo mai riusciti a raccogliere i meritati frutti».

