Un tormentone senza fine. È la telenovela stadio a tenere banco alla vigilia del match di campionato che vedrà il Giugliano di Massimo Agovino opposto all'Acr Messina, guidato in panchina da Karel Zeman, figlio d'arte e teorico di un credo tattico (4-3-3) meno integralista di quello proposto dal più famoso papà. Il De Cristofaro di Giugliano, l'impianto comunale da tempo oggetto di lavori di ristrutturazione ritenuti pressoché ultimati, non potrà essere utilizzato nemmeno per l'ultimo incontro dell'anno, nonché ultimo del girone d'andata, in programma domani alle ore 14,30. Gli ultimi sopralluoghi tecnici, effettuati presso la struttura di via Pigna, hanno dato esito negativo

Ultimo aggiornamento: 20:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA